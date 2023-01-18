Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Delegeler, TESMER Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Mesleki Danışma Kurulu, Büro Denetleme Kurulu, 3568 Sayılı Ücret Tarifesi Komisyonu, Vergi Mevzuatı Komisyonu, Türk Ticaret Kanunu Komisyonu, Bağımlı Çalışanlar Komisyonu, Soruşturma ve Ön İnceleme Komisyonlarından oluşan heyet, TÜRMOB’u ziyaret etti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve yeni yönetim kurulunu tebrik etti. (Haber Merkezi)

