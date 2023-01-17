Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na bağlı Sosyal Etkinlikler Komisyonu tarafından organize edilen gezi kapsamında Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve birlik ve beraberliğin bir nişanı olarak geziye yoğun bir katılım sağlandığını belirterek, “Emeği geçen Sosyal Etkinlik Komisyon üyelerimize ve katılan tüm meslektaşlarıma, aynı zamanda ulaşım konusunda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Lemzi Çöplü’ye ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

