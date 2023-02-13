Deprem felaketinin hemen ardından deprem bölgesine yapılabilecek en doğru destek için TÜRMOB’dan gelen bilgiler doğrultusunda Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak hareket ettiklerini belirten Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, “Değerli meslektaşlarımızın katkı ve katılımları ile bölgeden tarafımıza ulaşan ihtiyaç talepleri doğrultusunda soba, odun, kömür, çocuk ve yetişkin hijyen maddeleri, ilaç ve sağlık ürünleri, temizlik ürünleri, gıda ve kahvaltılık ürünleri, giyecek olarak bir TIR yardım malzemesi temin edilerek Adana-Hatay ve kırsallarına doğrudan dağıtımı için Adana merkeze gönderdik.

Yardımlarıyla katkı sağlayan değerli meslek mensuplarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına güç ve sabır diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

