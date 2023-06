Kalabalık bir partili topluluğu eşliğinde aday adaylığını açıklayan Gül, “Çorum’daki hemşehrilerim, partimizin genel merkezindeki istişarelerim, yakın dostların ve arkadaşlarımla yaptığım görüşmeler sonucunda reisimizin önderliğinde Çorum Milletvekili olarak hizmet etmek üzere aday adayı olmaya karar verdim” dedi.

Basın açıklamasında yaptığı konuşmasına “Bu şehrin mayasını Kerebigazi, Hüseyingazi, Koyunbaba, Elvan Çelebi ve daha nice adlarını sayamadığımız kimseler karmıştır” diyerek başlayan Gül, şunları söyledi:

“Çorum sadece Anadolu’nun değil, dünya medeniyet tarihinin oluşumunda da önemli yer tutar. Ayrıca şehrimizde harika üreticiler ve dünyada nam salmış işadamlarımız var. Bunların hizmetkarı olacağız. Varsa önlerindeki bürokratik engelleri şahsi meselem kabul edeceğim ve gece-gündüz onlarla diyalog halinde olacağım.

Şehrimizin talepleri arasında olan hava, kara ve demiryolu ulaşımında bugüne kadar büyük hizmetler yapılmıştır. Devam edenlerin takipçisi ve yapılamayanların ısrarla getirilmesi talebinde olacağım.

Çorum, müteşebbis ruhuyla başardığı kalkınma modelini öncü rolüyle doktora tezleri yapılan bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023/2053 ve 2071 vizyon hedeflerinde de öncü şehir olacaktır.

Bizim için siyaset hayırda yarışma işidir. Yoksa birilerini yok etme, olmadık iftira ve sözlerle yıpratma, başkalarının omzuna basarak yükselme, insanların yaptıklarını yok sayma asla değildir ve öyle olmayacaktır.

Çorum, farklıları olan bir şehirdir. Bu şehrin farklılıklarını ve insanının ihtiyaç ve beklentilerini 10 yıllık belediye görevim gereği yakınan biliyorum.

Bu davaya gönül vermiş kişiler olarak aile olduk. Tıpkı liderimizin yaptığı gibi her kesimden insanımıza dokunarak, taraflı-tarafsız herkesi dinleyerek gönülleri girmeye çalışacağız. Yıllardır bu şehre, milletimize, Cumhurbaşkanımıza olan sevgimiz ile yılmadan çalıştık.

Eğitimcilik, sendika kurucu başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı, Çorumspor Başkanlığı, Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkanlığı ve nihayet Bakan Müşaviri olarak siyaset, spor ve bürokratik alanlarda epey tecrübe edindim. Bunların ışığında Çorum’daki hemşehrilerim, partimizin genel merkezindeki istişarelerim, yakın dostların ve arkadaşlarımla yaptığım görüşmeler sonucunda reisimizin önderliğinde Çorum Milletvekili olarak hizmet etmek üzere aday adayı olmaya karar verdim.

Çorum’un her köşesine giderek büyüklerimizle, bilim adamlarımızla, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle, kadınlar ve gençlerimizle çokça görüşmeler yaptık. Yıllardır ortak akıl ve istişare kültürüne olan inancımla Çorum’umuza nasıl katkı verebilirim sorusunun cevabını aradım. Yılmadan, değişmeden, yorulmadan çalışacağız. Her köyünde, mahallesinde, esnafında, düğününde, taziyesinde her daim yan yana olacağız. Çorum’un problemlerini Ankara’ya taşıyacağım, çözüm yollarıyla Çorum’a döneceğim. Çorum siyasetinde ‘kadim ses, güçlü nefes’ olacağız.”

(Taner ŞİMŞEK)