AK Parti İl Başkanlığı’nda önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen Necat Yazıcı, hem kendisini tanıttı hem de 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

Sözlerine 1.5 ay önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar; milletimize de başsağlığı dileyerek başlayan Yazıcı, devletimizin ve Türk milletinin hep birlikte bu ağır durumun üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Siyasetin hayatın önemli bir parçası olduğunu belirterek siyasetten uzak olmanın hayattan da uzak olmak anlamına geldiğini belirten Necat Yazıcı, siyaset ve siyasetçilerden şikayet edenlerin tribünde oturup seyretmek yerine sahaya çıkıp sözlerini söyleyerek risk, inisiyatif alması gerektiğini açıkladı.

Liyakatsız ve ehliyetsizlerin insanımıza verdiği zararların bu şekilde giderilmesinin mümkün olacağına inandığını kaydederek bugüne kadar sivil toplum ve kamu alanında edindiği tecrübe ile birikimler doğrultusunda siyaset gibi uzun ve çileli bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini dile getiren Yazıcı; “Siyasetin bugün geldiği noktanın bazı açılardan arzu edilen bir nokta olmadığının farkındayız. Şehrimizin siyasete verdiği desteğin karşılığını tam alamadığını ve bunda şehrimize ve insanımıza yeterince duyarlı olmayan kimi siyasetçilerin de payı olduğunu herkes gibi biz de yakından biliyoruz. Üstelik bu durumun genelde siyasete özelde de hükümete yönelik güvende ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceğini ve bunun da telafisi çok zor büyük bir sorun oluşturabileceğini de açık yüreklilikle ifade edebiliyoruz. Lakin insanın fıtratının temiz oluşuna olan inancımız siyasetin de temiz ve doğru yapılabileceğine olan umudumuzu besliyor” dedi.

Bir davanın gölgesi olmayan adamlarla yürütülemeyeceğini belirterek “doğrusu mümkün” diyerek yola çıktığını anlatan Necat Yazıcı, ömrünün 36 yılını bu şehirde yaşamış biri olarak AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı müracaatını yaptığını, kentimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlara taşınmasına katkı sağlamak için hizmete talip olduğunu dile getirdi.



(Tugay GÖKTÜRK)