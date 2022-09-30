Geçtiğimiz yıllarda üretim rekoru kıran Çorum Şeker Fabrikası’nda bu yıl da 750 bin ton pancar alımı ile 110 Bin ton şeker üretimi hedefleniyor.

Şeker Fabrikası bahçesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra konuşmalara geçildi.

VALİ ÇİFTÇİ, “ÜRETİMDE DÜNYADA BEŞİNCİYİZ”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, fabrika bahçesinde düzenlenen törende yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Vali Çiftçi, Türkiye’nin dünyada üretilen şekerin yüzde 6’sını karşıladığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl 6 vilayette 235 köyümüzde 117 Bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleşmişti. Bu sene rakamların arttığını görüyoruz. Bu sene yine 6 ilde 147 köyde 128 Bin dekar alanda pancar ekimi yapıldı. Bu sezon için 750 Bin ton pancar alımı hedefleniyor. 750 Bin ton pancardan 110 Bin ton kristal şeker ve ve 180 Bin tın küspe elde edilecek.

Ülkemizde 33 tane şeker fabrikası var. Bunlardan 15 tanesi Türk Şeker tarafından, 12 tanesi özel sektör tarafından işletiliyor. 6 fabrikamız ise pancar kooperatifleri tarafından işletiliyor. Dolayısıyla gıda güvenliği açısından sayıların armasını temenni ediyoruz” dedi. Vali Çiftçi, Türkiye’nin pancar üretiminde dünyada beşinci sırada olduğunun da altını çizdi.

AŞGIN, “TARIMIN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, tarımın öneminin her geçen gün artığını belirterek, kazasız belasız bir kampanya dönemi dileğinde bulundu. Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirildiği dönemde tartışmalar çıktığını ve konunun farklı noktalara çekilmek istendiğini ifade eden Aşgın; “Ama görüyoruz ki Safi Holdig’te bu memlekete ve millete hizmet etme heyecanı var. Bu sene 1 Milyar 170 Milyon lira çitçilerimize ödenecek. Alım rakamlarımıza bakıldığı zaman, geçtiğimiz yıla oranla 4 kat arttığını görüyoruz. Dünyada dünya da şu anda bir kriz yaşanırken ülkemizde hamdolsun böyle bir keriz yok. Hiç birimiz kışı nasıl geçireceğiz, acaba doğalgaz yanacak mı? Bunun endişesi içinde değiliz. Garibansa devletimiz destekliyor. Ukrayna’da tahıl koridorunun açılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini görüyoruz. Türkiye’de ne doğalgaza nede gıda krizine ilişkin bir endişe yok. Bu Cumhur İttifakı sayesinde oluyor” dedi.



“1.2 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPMAYI PLANLIYORUZ”

Çorum Şeker Fabrikası’nda 5’nci pancar alım kampanyasını yaptıklarını söyleyen Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi ise konuşmasında 1960 yılından bu yana bu millet ve ülke için canını dişine takarak çalışmaya devam ettiklerini belirterek “Şeker Fabrikası, Safi Holding’in doğru ellerinde büyümeye devam ediyor” dedi

2022-2023 sezonunda 2 bin 750 çiftçi ile beraber 750 bin ton pancar almayı ve pancarla beraber 110 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini açıklayan Hakan Safi, 32 bin ton meles ve 180 bin ton da küspe üretmeyi planladıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde 16 polarlı pancarın fiyatı 420 TL iken, bu sene yüzde 245 artışla 1400 TL’ye yükseltildiğini aktaran Safi; “Bu nedenle Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi bir kez daha üreten çiftçinin yanında olduğunu göstermiştir. Çorum Şeker olarak biz de 1400 TL fiyatı 1500’e yükselttik artı bir de 75 TL küspe parasıyla 1575’ TL’ye yükselterek çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Çorum Şeker olarak birim/ton fiyatımız 1575 TL’dir. Bu fiyatla 25 şeker fabrikası içinde en yüksek fiyatı veren firmalardan biriyiz. 750 bin pancar alımıyla çiftçilerimize 1 milyar 250 milyon TL ödeme yapmayı planlanmamaktayız. An itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına 400 milyon TL yatırdık. Geri kalan paraları da kampanya döneminde ödeyeceğiz. Ayrıca 200 milyon TL civarında nakliyecilerimize ödeyeceğiz. 2018 yılında fabrikayı satın aldık ve bugüne kadar 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Yatımlarımız devam edecek.” şeklinde konuştu

Bu sene ayrıca 60 TIR alımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Safi; “Geçtiğimiz yıl nakliye konusunda çiftçilerimizin mağduriyet yaşadığını gördüğümüz için çiftçimizin pancarının, küspesinin tarlalarında çürüdüğünü ve polarının düştüğünü tespit ettik. 60 Tır ile çiftçilerimizin pancarını doğru şekilde zamanında fabrikaya gelmesini sağlayacağız. Kampanya döneminde 1500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak ise 30 bin kişiye ulaşıyoruz. İstihdamı artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı

Çorum’un kıymetli bir şehir olduğunu belirten Hakan Safi, amaçlarını Çorum’u daha iyi bir pancar vilayeti yapmak olduğunu belirterek; “Çorum, sanayisi ve tarımı kuvvetli bir ilimiz. Ekilmeyen çok boş arazi gördük. Amacımız buradaki boş ve sulak olan arazilerin bir an önce ekonomiye kazandırılması, yeni çiftçilerin ortaya çıkarılması, yeni pancar ekim alanlarının oluşturulmasıdır. Yakın zamanda Çorum’un pancar üretimi 3 katına çıkacak. Amacımız Çorum’u daha iyi bir pancar vilayeti yapmak.” diye konuştu

Safi Holding olarak Çorum’a ve Çorumspor’u desteklemeye devam edeceklerini aktaran Safi; “Eski bir sporcu olarak Çorum’a ve sporuna katkı sağlamak için sponspor. Biz de bu vatanı bir evladı olarak buralarda olmayı çok önemsiyoruz. Çorum Futbol Kulübü’nün ve Kadın Voleybol Takımı’nın sponsoru olduk. İnşallah Çorumspor’u daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sponsorluğumuzun güçlü şekilde ilerlemesi en büyük amacımız” dedi.



(Tugay GÖKTÜRK)

