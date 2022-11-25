Yusuf Ahlatcı, özellikle barut, fişek ve kapsül fabrikalarının ülkemiz için önemine değinerek “Bu gurur hepimizin. Yerli ve milli üretim tesisleriyle dolan Sungurlu'muz Türkiye’nin yükselen yıldızı oluyor” diye konuştu.

“GURURUMUZ OLACAK”

Sungurlu'da sadece Çorum'un değil Tüm ülkenin gururu olacak tesislerin yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, gezi sırasında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Savunma sanayimizde tamamen yerli ve milli imkanlarımızla üretim yapacak tesislerimiz hizmete girdiğinde Kahraman Ordumuza ve Emniyet Güçlerimize Sungurlumuzda üretilecek mühimmatımızla büyük katkı sağlayacak olmamızda hepimizi ayrıca gururlandırmaktadır.

“İHRACAT KENTİNE ÇOK YAKIŞACAK”

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımı barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarını incelemede bulunduk. Sungurlu OSB’mizde temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarımızla sanayi ve ihracat kenti Çorum’umuz, önemli bir savunma sanayii üssü haline gelecek.

“BU ALANDA EN BÜYÜK YATIRIM”

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ koordinatörlüğünde Sungurlu OSB'de kurulacak alanda, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve Küresel Barut Üretim Tesisleri, Fişek Üretim Tesisi ve Kapsül Üretim Tesisi bulunacak. Barut, barutun ham maddesi nitrogliserin ve nitroselüloz, fişek ile kapsül fabrikalarından oluşacak tesislerimiz 6 milyar liralık yatırım tutarına sahip. Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımı.

2 BİN 500 KİŞİYE İŞ İMKANI VAR

Burada bütün fabrikalar tamamlandığında 2 bin 500 hemşehrimiz istihdam edilecek. Bu kalemlerde Türkiye'nin ithalatı 200 milyon avro, bu 200 milyon avro da memleketimizde, ülkemizde kalmış olacak. Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında tensipleriyle Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tüm Vekillerimize , Yatırımcılarımıza ve emeği geçen kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyoruz”

Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet Sungurlu OSB’de daha sonra araba parçaları üreten Atik Otomotiv Fabrikası sahipleri Bünyamin Atik ve Fikret Atik’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)