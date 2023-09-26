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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum sanayisinin en büyük eksiğinin çırak olduğunu ifade eden Başkan Uzun, çırak yetiştirilmesi konusunda Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’ne büyük işler düştüğünü söyledi.

Ayrıca merkezde çırak, kalfa ve ustaların Ahi Evran kültürü ile yetiştirilmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirten Oda Başkanı Uzun, yeni eğitim-öğretim döneminde Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi idareci, öğretmen ve öğrencilerine başarılar diledi.

Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Turhan ise, okullarının kapasitesinin yeterli olduğunu, gerekirse kapasite artışına gidebileceklerini belirterek, Birlik ve Oda olarak her zaman yanlarında olan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oda Başkanı Necmettin Uzun’a teşekkür etti.

Ziyarette Oda Genel Sekreteri Gül Güvercin de hazır bulundu.