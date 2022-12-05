Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Genel Sekreteri Haluk İpek ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın gazetemizi ziyaretleri sırasında, “kanaat önderi” olarak değerlendirmelerine başvurulan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Çorum’un sanayileşme çabalarını, özellikle ulaştırma altyapısı bakımından taleplerinin karşılanmayışını ve Çorum’un sosyal-kültürel bakımdan, giderek mutlu insanların yaşadığı bir kent olmaktan çıktığını anlattı.

Ahmet Arslan ve Haluk İpek, sohbete konu olan, Yusuf Ahlatcı’nın da ayrıntılarını vurguladığı sorunlar ve beklentilerle ilgili samimi değerlendirmelerde bulunarak, Çorum’un havalimanı isteğinin önümüzdeki dönemde dikkate alınabileceğini, hızlı tren konusunda ise projenin hazırlandığını, Delice-Çorum etabına kısa sürede başlanabileceğini dile getirdiler.

Aslan ve İpek, dünkü manşetimizle de yakından ilgilenerek, Çorum’un bu bölgede sanayileşme hamlesini başlatan şehir olduğunu, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabileceği yönündeki görüşlere de katıldıklarını ifade ettiler.

(Taner ŞİMŞEK)

