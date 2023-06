Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, iş yeri sahibi Kemal Hançerli’yi ziyaret ederek, Çorum sanayine kazandırdığı bu yeni hizmet için hem teşekkür etti hem de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hançerli Otomotiv Sahibi Kemal Hançerli ise, araçtan hiçbir parça sökülmeden hem motor ömrünü uzatan hem de yakıt tasarrufu sağlayan ayrıca aracın çekişini de artıran bu yeni hizmeti hakkında şu bilgileri verdi: “Hançerli Otomotiv olarak Türkiye'de 55 bayiliği bulunan Reaktif motor içi kurum DPF katalizör temizliğini Çorum'a kazandırdık. Çok uygun fiyatlarla yapılan işlemlerle aracınıza değer katabiliyorsunuz. Merkezimizde oksi hidrojenle motor içinde biriken kurum temizliği yapıyoruz.

Bu işlemle aracınız maksimum 1 saat boyunca hidrojenle temizlenmektedir. Motorda biriken kurum temizlendikçe aracınız daima güçlü kalır ve çekişi artar. Yaptığımız bu işlem sonrasında aracınız sessiz çalışır ve güçlü kalır.

Merkezimizde yaptığımız bu işlem Avrupa'da her 10-15 bin kilometrede yapılan mecburi bir işlemdir. Buradan araç sürücülerine tavsiyemiz her periyodik bakımda bu işlemi yaptırmalarıdır. 1 saat vakit ayırarak aracın gelecekteki arızalarından korunması sağlanabilir. Aracını seven tüm müşterilerimizi merkezimize bir çay içmeye ve detaylı bilgi almaya davet ediyoruz.”

Hançerli Otomotiv, Sanayi Sitesi 21. Cadde No: 9 adresinde hizmet veriyor.

