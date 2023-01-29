Frankfurt Alevi Kültür Merkezi’nin “yol kardeşi” Çorum HBVAKV ile dayanışma gecesi ve birlik cemine yaklaşık 1.500 kişi katıldı. Cansu Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen geceye, HBVAKV Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yalçın Karakurt, Hessen AABF Temsilciliği Başkanı İhsan Dilber ve çok sayıda Alevi kurum başkanları katıldı.

Coşkuyla eğlenilen gecede, “dünyada ilk” olarak ifade edilen bu projede yer alan kreş, yaşlı bakımevi, gençlik yurdu, aşevi gibi sosyal amaçlı birimler, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

(Selahattin TOPRAKÇI)

