Edinilen bilgiye göre, il merkezi ile Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde 31 Mayıs-6 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan üç ayrı operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 30 bin 500 adet kaçak makaron, 12 adet kaçak elektronik sigara, 30 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 230 adet tekrar kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Kaçak silah ve mühimmatlar, sigaralar ve diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.