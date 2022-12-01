Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsın kaçak sigara üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı ev ve araçlarında yapılan aramada 37 bin 400 adet kaçak makaron sigara, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara üretim makinesi ile 1 adet sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü ele geçirildi. Polis ekipleri kaçak sigara ile diğer malzemelere el koyarken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.