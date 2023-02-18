Depremzede vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak amacı ile deprem bölgesine intikal eden Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları esnada yıkılan binalardan birinin enkazından gelen sesleri duydu.

Seslerin geldiği yere yaklaştıklarında bir anne köpek ile yavrularının enkazın altına sığındığını gören polis ekipleri devam eden artçı depremler nedeni ile oluşabilecek göçük tehlikesine karşı anne ve yavrularını bulundukları yerden çıkartarak güvenli bir bölgeye taşıdılar.

Yapılan incelemede anne ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğunun tespiti edilmesinin ardından, köpeklere polis ekiplerince su ve mama verildi.

