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Çorum'da polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak son bir hafta içerisinde büyük bir başarıya imza attı.

İl Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 2 - 9 Ekim 2023 tarihleri arasında yaptığı operasyonlar ile haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 30 şahsı yakalarken, kaybolan 5 kişiyi de buldu. İlimizde asayiş ve güvenliğinin sağlanması adına gece gündüz demeden çalışan polis ekipleri, yakalanan şahısların yanı sıra, yakınları tarafından kayıp olarak bildirilen 2 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplamda 5 kişiyi sağ salim bulma başarısını gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada; vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti ve “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Yakalanan 30 kişinin çeşitli suçlardan mahkemelerce arandığı, 5 kişinin ise yakınlarına teslim edildiği vurgulandı.