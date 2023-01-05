İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs yakalanırken, 8 adet silah ve 14 adet fişeğe de el konuldu.

Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 tarihinde yapılan şok uygulamalarda bin 403 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 şahıs yakalanırken, 4’ü tabanca, 1’i tüfek, 3’ü kesici ve delici alet olmak üzere toplam 8 adet silah, 14 fişek, 27 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca 212 araç da kontrol edilirken, 3 araca toplamda 4 bin 269 TL idari para cezası tutanağı tutuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin görevlerini aralıksız sürdüreceği dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

