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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.haftası geride kalırken, 9.hafta öncesinde, A Milli futbol Takımımızın EURO 2024 Grup elemelerinde 12 Ekim’de Hırvatistan, 15 Ekim’de de Letonya ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verildi. Bu arada, kulüplerin passolig kart satışlarını araştırdık. Ortaya ilginç rakamlar çıkarken, ligde ilk kez boy gösteren Ahlatcı Çorum FK, 18 takım arasında en az kart satışı yapan 7.takım olarak dikkat çekti.

ZİRVEDE

GÖZTEPE

VAR

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe, passolig kart satışında zirvede yer alıyor. İzmir’in sarı-kırmızılı takımı tam 124.413 passolig kartı satarak en yakın takipçisi Giresunspor'u ikiye katladı. Geçen sezon Süper Lig’den düşen ve bu sezon 1.Lig’de kalma mücadelesi veren Giresunspor, 65.253 passolig kart satışı ile ikinci sırada yer alırken, Giresunspor gibi transfer yasağı bulunan ve mevcut kadrosuyla ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor FK 63.911 kart satışıyla üçüncü sırayı alıyor.

Ligin en yeni takımı Ahlatcı Çorum FK, passolig kart satışında ilk 10’a giremedi. Kırmızı-siyahlı kulüp, 9.122 kart satışı ile ancak 12.sırada yer alabildi. Ahlatcı Çorum FK’nın maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’nun seyirci kapasitesinin 15 bin olduğu düşünüldüğünde, kartların üçte ikisinin bile satılamadığı ortaya çıkıyor.

LİDER

EYÜPSPOR

ÇAKILDI

Ligin en az passolig kartı satan kulübü ise Tuzlaspor oldu. İstanbul’un mavi-beyazlı ekibi sadece 528 kart satabilirken, puan cetvelinde zirvede yer alan Eyüpspor, kart satışında ise dibe çakılmış görünüyor. 2.558 passolig kart satışıyla yıldızlar topluluğu Eyüpspor 17.sırada yer alırken, Bodrum FK 5.774 kartla söndün üçüncü sırada bulunuyor.