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TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, üye federasyonlardan ORKASİFED Başkanı Münevver Uğurlu ve üye derneklerden Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, diğer yöneticiler ve panelist bilim insanları, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretlerinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu ile görüştüler. Görüşmelerde, TSO Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan Kerman ile Ömer Altıkardeş de yer aldı.

*** TÜRKONFED’in “Yeni Dönem Yeni Ufuklar Vizyon Belgesi”ni anlatan Başkan Süleyman Sönmez, “100. Yıl Buluşmaları” kapsamında hayal ettikleri Türkiye vizyonunu paylaştıklarını belirterek, amaçlarını “İş dünyasının ortak sesi olmak, iş dünyasının sorunlarına sahip çıkacak temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek, ekonomi politikalarına yön vermek, iş dünyasını ilgilendiren sorunlara çözümler üretmek, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek, uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak” şeklinde ifade etti.

*** TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu ise, medeniyetlerin beşiği Çorum’un, sanayileşme atılımları ile “Anadolu Kaplanı” unvanına hak kazandığını anlatarak, “Bölgelerin derinlemesine incelenmesinin, göreli üstünlüklerin tespit edilmesinin, potansiyellerin harekete geçirilmesinin; tüm Türkiye’nin, istihdam yaratan, yurt sathına yayılan sürdürülebilir ve hızlı bir büyüme sürecine geçmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.”