Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Eylül ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Trabzon'da açıkladı. Ramada Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Mehmet Muş, Rusya-Ukrayna savaşının küresel emtia fiyatlarını, ekonomi ve ticaret politikalarını temelden sarsmaya devam ettiğini hatırlattı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise yaptığı konuşmada, ihracatta kilogram başına birim değerdeki artışa dikkat çekti. Gültepe, “Birim ihracat değerimiz geçen yılın eylül ayına göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi. Türkiye'nin enerji güvenliğinde bir sorun gözükmüyor. Enerji yoğun sektörlerde ülkemiz güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi sektörlerde talep artışı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafa Gültepe, 45 ilin ihracatını artırdığı Eylül’de en çok ihracat yapan ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandığını bildirdi. Sakarya, Çorum, Konya ve Gaziantep'in önemli ihracat artışları yakaladığını belirten Gültepe, Trabzon'un da istikrarını koruduğunu söyledi. Trabzon'un Eylül’de 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Gültepe, "Biz bu güzel şehrimizi avantajlı konumu ve geniş hinterlandı ile Rusya'ya, Kafkaslar'a, Türk Cumhuriyetlerine açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz. Trabzon cumhuriyetimizin 100. yılında 2 milyar doları hedefleyecek” ifadelerini kullandı. (İHA)

