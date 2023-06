Çorum olaylarında yaşamını yitirenler için Çorum Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde yapılacak olan anma programı kapsamda 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı binasında saat 18.00’de “katliam belgeseli” konulu bir sinevizyon gösterisi yapılacak. 2 Temmuz Pazar günü ise Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı bahçesinde saat 18.00’de söyleşi, deyiş ve semah gösterilerine yer verilecek.

3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı bahçesinde toplanarak Kadeş Barış Meydanı’na yürüyüş ve aynı gün saat 12.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda anma etkinliği düzenlenecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı’nda bir araya gelen Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcilerince hazırlanan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bundan tam 43 yıl önce, 29 Mayıstan 3 Temmuza kadar bir buçuk ay boyunca Çorum’da Alevi canlarımıza yönelen bir katliam yaşandı. 57 can, insanlık dışı yöntemlerle katledilirken, toplumsal hafızamız, izleri asla silinemeyecek travmalara, yağma ve talana, işkencelere, tecavüzlere tanık oldu.

Her sıkıştıklarında insanlığı karanlığına boğmak isteyenlerin Maraş’ta başlayan katliam politikaları, Çorum’da, Sivas’ta, Malatya’da sürdü. Kendisinden olmayanı yok sayan bu yaklaşım bu toprakları ateşe vermekle yetinmedi, makbul görülmeyen, ötekileştirilen her inanç, her kimlik yoğun bir katliam ve yok etme politikasının hedefi haline getirildi. Hala içimizin yanmasına neden olan bu katliamların bir daha yaşanmaması adına bugün, sesimizin daha gür ve yüksek çıkmasını zorunlu kılıyor. Çünkü ötekileştirme, yok sayma, yaşam hakkını tanımama, asimilasyon ve katliam tehditleri varlığını gittikçe güçlendirerek sürdürüyor.

Bizler biliyoruz ki; bu katliamın sorumluları masum Çorum halkı değildir. Bu katliamın asıl sorumluları katliamın engellenmesine dönük olarak kılını dahi kıpırdatmayanlar, yaşanan katliamın aydınlığa kavuşturulması için gerekli tahkikatları yapmayanlar, sorumlularını yargılamayıp yargılama sürecinin zaman aşımına uğramasına neden olanlardır.

Bizler biliyoruz ki; hala bir kesim çevrelerce bir daha yaşanmasın diye yaptığımız anmalar, amacından farklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak bizler sağduyulu Çorum halkı olarak şunu anlamalıyız ki, bu karanlık olayın aydınlatılması, faillerinin ortaya konularak yargılanması ve hak ettikleri cezalarının verilmesi toplum vicdanının rahatlaması açısından ve benzer katliamların bir daha yaşanmaması açısından son derece önemlidir.

Bizler biliyoruz ki; sağduyulu Çorum halkı katliamın yanmışlığıyla ağzına geleni feryat figan edeni de, bunun karşısında masumiyetinin verdiği kırgınlık ve küskünlüğe düşeni de anlamaktadır.

Bizler biliyoruz ki; Çorum halkı suçlunun masumlardan, savaş isteyenin barış isteyenlerden, zalim olanın mazlum olanlardan ayrılması, ayrıştırılması gerektiğini çok iyi bilmekte ve bunu yürekten istemektedir.

Bizler biliyoruz ki; bu topraklarda yaşayan herkesin farklılıklarıyla birlikte, eşitçe ve özgürce var olabileceği bir yaşamı mümkün kılmak bizim ellerimizdedir.

Bizler biliyoruz ki; katliamlarla yüzleşmek bu katliamların failleriyle, arkasındaki güçlerle, ayrımcı, eşitsizlikçi, gerici politikalarla yüzleşerek gerçekleşecektir.

Bizler biliyoruz ki; bu insanlık dışı katliamın sorumlularının yargılanması ve benzeri katliamların yaşanmaması için, geçmiş acılarımızı unutmamak için Çorum’un en görünen yerine katliam anıtı dikilmesi herkesin talebi olabilir.

Bizler Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak, katliamda yitirdiğimiz canları anmak, eşit, özgür, barış içinde bir yaşam talebimizi bir kez daha en yüksek sesle ifade etmek için anma etkinliklerimizi değerli Çorum Halkı ile birlikte hayata geçireceğiz. Bu kapsamda 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasında saat 18.00’de katliam belgeseli sinevizyon gösterisi, 2 Temmuz 2023 Pazar günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde saat 18.00’de söyleşi, deyiş, semah ve müzik dinletisi, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde toplanarak Çorum Kadeş Barış Meydanı’na yürüyüş ve aynı gün saat 12.00’de Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda anma etkinliğimizi hep birlikte yapacağız.”

Toplantıya Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi’nden Hasan Güvenç, Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan Cem Sultan Ermiş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi’nden Emine Kandemir, Pir-i Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden Cengiz Doğmuş, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’nden Yıldız Şahin, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Eğitim Sen Çorum Şubesi’nden İsmail Eren, EMEP Çorum İl Başkanı Cafer Gökmen, BES Çorum Şube Başkanı Emrah Azapçı, Sol Parti Çorum İl Örgütü’nden Nurettin Kolbüken, Av. Sadık Eral ve Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu bileşenleri katıldı.