TBB 2022 Temmuz dönemi nakdi kredi iller dağılım sonuçlarına göre Çorum, Erzurum’un ardından 27.’nci sırada yer aldı.

Türkiye Bankalar Birliği TBB 2022 Temmuz dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre Erzurum’da 28,4 milyar, Malatya’da 17,6 milyar, Van’da 14,4 milyar, Elazığ’da 14,0 milyar, Kars’ta 5,6 milyar, Ağrı’da 6,3 milyar, Erzincan’da 5,3 milyar, Bitlis’te 4,5 milyar, Muş’ta 3,9 milyar, Iğdır’da 4,0 milyar, Bingöl’de 3,2 milyar, Ardahan’da 2,1 milyar, Hakkari’de 3,3 milyar, Tunceli’de 2,2 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

Erzurum Temmuz 2022 kaydında kredi kullanım hacmi yüksekliği bakımından 26’ıncı sırayı yer alırken, kredi kullanım tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Konya, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Muğla, Samsun, Kahramanmaraş, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Eskişehir, Diyarbakır, Trabzon, Sakarya, Şanlıurfa, Erzurum, Çorum, Afyonkarahisar, Çanakkale olarak açıklandı.

(İHA)

