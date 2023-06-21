İş Geliştirme Toplantısı’nı açış konuşmasında, iller arasında işbirliği kurup sektörler arası bağlantıları güçlendirmenin önemine değinen MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, “Burada birlikte başarabileceğimiz çok şey var ve bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Hüseyin Öztürk, “Çorum, tarih boyunca zengin kültürü, tüccar geleneği ve yenilikçi ruhuyla öne çıkmış bir şehir olmuştur. Bu coğrafi konumumuzun ve potansiyelimizin farkındayız ve işbirliğiyle elde edeceğimiz sonuçları hayal edebiliyoruz.” ifadesini de kullandı.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz başkanlığında Ankara’dan gelen konuklara, Çorum’un önde gelen bazı sanayi kuruluşları gezdirildi ve üretimleri ile ilgili teknik bilgiler verildi.

Çorumlu Obasında düzenlenen sohbet toplantısına ise Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.