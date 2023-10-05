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Muhtemel eğitim süresi (MES), ilkokul itibarıyla eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel yıl sayısını ifade ediyor. Muhtemel eğitim süresi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyet Gelişim Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi gibi çalışmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca, UNESCO tarafından uluslararası bir eğitim göstergesi olarak da yayımlanmaktadır.

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2022 yılında 18,2 yıl oldu. Çorum 18,4 yıl ile ortalamanın üstünde bir muhtemel eğitim süresine sahip. Buna göre, MES Çorum'da 2021 yılına göre 0,4lük bir düşüş gösterdi.

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre ise 12,7 yıl olarak hesaplandı. Çorum’da ise bu oran 12,9 oldu. Ülkemizde okul öncesi eğitimde 2018 yılında 1,2 yl olan muhtemel eğitim süresi, 2022 yılında 1,6 yıla yükseldi. Çorum’da 2022 yılında okul öncesi eğitim Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşti ve 1,8 yıl oldu.

Muhtemel eğitim süresinin 2018-2022 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla %8,2 ile Çankırı, %5,8 ile Gümüşhane, %5,2 ile Ağrı, %5,0 ile Van ve %3,5 ile Ardahan oldu. Türkiye genelinde MES, 2022 yılında kadınlar için 18,3 yıl, erkekler için ise 18,1 yıl oldu. Her iki cinsiyette de en yüksek MES değeri İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, erkeklerde sırasıyla Bayburt, Karabük, Ankara ve Erzurum izlerken, kadınlarda sıralama Karabük, Ankara, Eskişehir ve Artvin oldu. Cinsiyet eşitliği endeksi, kadınların erkeklere oranı ile hesaplanıyor. ISCED 1-8 seviyesinde (ilkokul-yükseköğretim) MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2022 yılında 1,01 oldu. Çorum’da bu endeks 1,00 oldu.