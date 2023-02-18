6 Şubat 2023’de gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem nedeniyle yardıma muhtaç hale gelen vatandaşlara ulaşmak üzere İskenderun’a giden Çorum İl Müftülüğü Afet Yardım Ekibi, depremzedelere maddi ve manevi anlamda destek vermeye devam ediyor.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer öncülüğünde oluşturulan ve Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün de içinde bulunduğu 12 kişilik ekip, Çorum’dan gönderilen yardımları depremde zarar görmüş vatandaşlara ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor.

İskenderun’da enkaz altında kalarak vefat etmiş afetzedelerin cenaze tekfin ve defin işlemlerini gün boyu yürüten Çorum Müftülüğü Yardım Ekibi, ayrıca geceleri depremzedelere hem manevi rehberlik yapıyor hem de bağışlanan yardımları ulaştırarak acılı yüreklerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

(Haber Merkezi)

