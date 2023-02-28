MHP İl Başkanı Karapıçak, çok acı bir tablonun yaşandığı deprem sonrasında verilen mücadeleye MHP Çorum teşkilatı olarak, bulundukları maddi manevi desteklerine devam ettiklerini söyledi. Depremin ilk anından itibaren afetzedelerin yanına giderek, ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Karapıçak, milyonlarca insanın evsiz kaldığı depremin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş’ın soğuk kış günlerinde dışarda kalan, enkaz altında yakınlarını bekleyen depremzedeler için MHP İl Teşkilatı olarak ikinci çadırkentin kurulduğunu anlatan Karapıçak, bölgede faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

