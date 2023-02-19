Türkiye’de yürütecekleri yardım organizasyonu için Çorum’u merkez olarak belirleyen Kazakistan Heyeti, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılandı. Hakimiyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan’ın da koordinasyonda yer aldığı planlama çalışmalarının ilki Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın makamında gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Salih Nesil Vakfı Türkiye Yardım Orgazinazyonu Koordinatörü Timur Nüsüphan ve Kazakistan heyetinin katıldığı toplantıda, ihtiyaçlar ve olası yardım alternatifleri masaya yatırıldı.

Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev’in ailesi tarafından kurulan Salih Nesil Vakfı, Nur Sultan Nazarbayev tarafından depremzedeler için bağışlanan 500 bin doları, deprem bölgelerine yardım olarak ulaştıracak.

Bir günlük toplantı zincirinin ardından Kahramanmaraş ve Hatay’da tespit yapmak üzere yola çıkan Kazakistan heyeti, sıcak yemek dağıtımı, çadır, konteyner başta olmak üzere tüm ihtiyaçları yerinde tespit edip, depremzedelere destek sağlayacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL DESTEK

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret eden Kazakistan Salih Nesil Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, özellikle deprem bölgesinden gelerek eğitim gören öğrencilere özel destek sağlamayı istediklerini bildirdi. Kasabekov, öğrencilere desteklerini bir seferle sınırlamayıp, yıl boyu devam ettirmeyi planladıklarını aktardı. Kazakistan heyetini makamında ağırlayan Rektör Öztürk, gösterilen hassasiyet ve samimiyetin gönüllerde yer bulduğunu, her daim Türk Milleti’nin yanında yer alan Kazakistan halkına minnettar olduklarını belirterek, destek ve geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

Salih Nesil Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Yardımcısı Turhan Candan başta olmak üzere kendilerini büyük bir muhabbetle bağırlarına basan tüm Çorumlulara minnettar olduklarını dile getirdiği açıklamasında, “Bizler vakıf olarak yardımımızı direkt olarak nakit şeklinde de gönderebilirdik. Ancak bizler bizzat gelerek bu acı günde kardeşlerimizin yanında yer alarak onların acısını gönül gönüle paylaşalım istedik. En doğru yardımı bizzat kendi ellerimizle yaparak kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi aktarıp, Kazakistan halkının selam ve dualarını iletelim istedik. İnşallah yerinde yapacağımız tespitlerin ardından hızlı bir şekilde ihtiyaçlara cevap verip, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

