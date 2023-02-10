ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum ili Merkez ilçesi Çanakçı Köyünde bulunan 126 ada 119 ( Eski parsel no: 302) parsel olup, tarla vasfında, 9.445,24 M2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz killi tınlı toprak yapısına sahip, % 10-12 eğimli, tapuda tarla olarak kayıtlı tarım arazisidir. organik maddece zenginliği fiziksel özellikleri orta derecededir. Taban suyu ve tuzluluk problemi bulunmamaktadır, Taşınmaz Çorum merkeze kuşbakışı yaklaşık 7.500 m. Çanakçı köyüne 2.500 m. mesafededir.

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