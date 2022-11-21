Özgür Özel, Cemevlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimi ile ‘cümbüşevi’ olmadığını vurgulayarak, tüm mezhep ve inançların devlet katında aynı muameleyi görmesi gerektiğini söyledi.

Çorum Merkez Buğet Köyü’nde yapımı tamamlanan Atatürk Anıtı ve Cemevinin açılışı için bir tören düzenlendi.

Törene; CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çorum Milletvekili Tufan Köse ile parti yöneticileri de katıldı.

CEMEVİ İMECE USULÜ YAPILDI, BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÜRÜNÜ

CHP’li milletvekilleri Buğet Köylüleri tarafından coşku içinde karşılandı. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım’da hizmete açılan Atatürk büstü ile yapımı yeni tamamlanan cemevi binası hakkında bilgi veren Köy Muhtarı Saffet Kışla, cemevinin Hüseyin Kavşut ve köy sakinlerinin katkılarıyla imece usulü ile yapılığını söyledi.

Muhtar Kışla, “Cemevi köy halkının katkılarıyla, imece usulü, gerek yurtdışı, gerek şehir dışında bulunan köy halkımızın destekleriyle yapıldı. Köy halkımız 65 yaş üstü veya emekli – dul – yetim maaşlarından artırarak destek verdi. İmece usulü ile birlik ve beraberlik içinde yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise köye Atatürk Anıtı ve cemevi kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutladı.

Milletvekili Tufan Köse de “Alevilerin tek isteği inançlarını özgürce yaşamak, ibadethanelerin de diğer ibadethaneler gibi aynı saygıyı görmesidir” diyerek Buğet Köyüne yapılan Atatürk anıtı ve cemevinin gurur verici olduğunu söyledi.

“SAMİMİ DEĞİLLER”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, “Son dönemde siyaset çok sertleşti. İktidar partisi seçime giderken de kendisini yumuşak gösterir hale de geldi. Her gün cumhuriyet değerlerine laf söyleyenler, 20 yıldır neredeyse yıkım hükümeti haline gelenler bugün nedense cumhuriyete, alevilere sahip çıkıyormuş gibi yapıyorlar ama bunlar samimi değil. Samimiyet, cemevlerini ibadethane olarak görmektir” diye konuştu.

“EŞİT MUAMELE İSTİYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir zamanlar “cümbüşevi” olarak nitelendirdiği cemevlerini Kültür Bakanlığı’na bağlamasını eleştirerek, “camiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı iken cemevleri neden Kültür Bakanlığı’na bağlanıyor?” diye sordu.

Özgür Özel, “En yüksek bütçeli Diyanet İşleri Başkanlığı devletin en yüksek tepesine, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı. Cemevleri ibadethane sayılmıyor. Seçim döneminde bir göz boyamak, geçmişteki hatalarını, kötü karnelerini telafi etmek, geçmişteki kötü sözlerini bir ölçüde unutturabilmek için cemevleri ile ilişkiye çıkarcı bir ilişki ile yaklaşılıyorlar. Sizin elektriğinizi, suyunuzu ödeyelim, sizinle aramızı düzeltelim diyorlar. 20 yıldır niye ödemediniz? 20 yıldır neredeydiniz? Çıkardığınız kararnemeye göre; neden Cumhurbaşkanlığına değil de Kültür Bakanlığına bağlıyız diye sormazlar mı?

Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘cemevi ibadethane midir değil midir diye sorulduğunda, ‘cemevi cümbüşevi’ demişti. Aynı kafa cümbüşevini tabi ki cumhurbaşkanlığına bağlamaz, aynı kafa burayı hala cümbüşevi gördüğü için ‘sen kültür bakanlığına bağlı ol diyor. Sen de ülkenin bir sesisin, bir rengisin diyor. Oysa Aleviler bu ülkenin rengi falan değiller. Aleviler bu ülkenin asli unsurları. Bu topraklarda madem ki aynı anayasaya bağlıyız, madem ki eşit yurttaşız, hem bütün dinlerin, hem de bütün mezheplerin eşit görülmesi, eşit hizmet alması, devletin katında aynı muameleyi görmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua ve gülbengler eşliğinde cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan CHP’li milletvekilleri, cemevi binasını gezerek bilgi aldı. Özgür Özel ve beraberindekiler köy halkı ile sohbet ederek lokma paylaşımında bulundu.

300 m2 alan üzerine yaptırılan cemevi binasında ibadethane, yemekhane, mutfak ve lavabo bölümleri yer alıyor.

Köy Muhtarı Saffet Kışla ve Dernek Başkanı Ceylan Yaşar’ın evsahipliğinde düzenlenen açılış programına; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez ilçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı parti yöneticileri de katıldı.



(Haber Merkezi)

