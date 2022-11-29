Etkinlikte, “Dünyanın Merkezi”, uygarlık, kültür ve sanayi kenti Çorum, tarihi, kültür değerleri, gastronomisi ve ekonomik bakımdan ulaştığı yüksek seviye ile tanıtılacak.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Genel Başkan Vekili, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Meclis Başkan Vekili Metin Akkuş, Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğanoğlu, Mecitözü Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Tepe ve organizatör Çamlı Gıda, Organizasyon, Medya Ajansı Sahibi Musa Tunoğlu, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı etkinliğe davet ettiler ve program hakkında bilgi verdiler.

Organizatör Musa Tunoğlu, İstanbul’da 200 bine yakın Çorumlu’nun yaşadığını, ancak etkinliğe İstanbul’un dört bir yanından katılımın olduğunu belirterek, “Geçen yıl Kasım ayında düzenlediğimiz Tanıtım Günleri’ne 1 milyona yakın ziyaretçi gelmişti. Bu yıl hedefimiz 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. 36 adet kültür, 59 yöresel, 16 da yemek standımız var. Çorum’u hak ettiği şekilde tanıtmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Memleket Tanıtım Günleri etkinliği Tahsin Özcan ve Nur Bakan tarafından sunulacak. Konserde sahne alması kesinleşen sanatçılar şunlar: Cemalettin Kurtoğlu, Ahmet Denizer, Gül Esin, Metin Çay, Bahar Duman, Serkan Bardak, Gülsüm Kahraman, Ali Gürsoy, Zübeyir Haksever ve Şevket Doğan.

(Taner ŞİMŞEK)

