Çorum’un kuru soğan üretiminde Ankara’dan sonra 2. sırada yer aldığını kaydeden Sarı, kuru soğan üretiminde Çorum’un söz sahibi olduğunu belirtti. Özelikle son yıllarda yapılan yatırımlarla sulanan alanın artmasının, üreticileri ciddi derecede soğan yetiştiriciliğine yönelttiğini aktaran Sarı, “İlimizde Alaca ve Mecitözü ilçelerinin yanı sıra merkez köylerimizde de kuru soğan ekim alanları arttı. Mevsimin güzel gitmesi ile üreticilerin birim alandan aldığı verimler de arttı” dedi.

Çorum’un ülke genelinde kuru soğan üretiminde söz sahibi olduğunu kaydeden Sarı, şunları söyledi:

“Bu sene dekara verimin ortalamanın üzerinde olduğunu, kilogram fiyatlarının da makul seviyede olduğunu tespit ettik. Çorum çiftçisi altın çağını yaşıyor. Bütün ürünlerin rekoltelerinde ciddi artışların olduğunu gözlemliyoruz. Bizim çiftçimiz mutlu olduğu zaman kurum olarak bizler de mutlu oluyoruz. Özellikle pandemi sürecinde üretimin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Biz diyoruz ki inadına üretim. Ekilmedik bir karış toprak bırakmadan tarımsal faaliyete devam etmeliyiz. Tüm üreticilerin bol ve bereketli hasat yapmalarını diliyorum.” (Haber Merkezi)

