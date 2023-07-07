Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha önce de birkaç şehirle kardeş şehir ilişkisi kurduklarını belirterek, kendi dönemlerindeki ilk kardeş şehrin Filistin’deki Kalkilya kenti olduğunu söyledi. Aşgın, “Filistin bizim gönül coğrafyamızın içerisinde çok önemli bir ülke. Bu nedenle ilk barış anlaşmasının yapıldığı toprakların belediyesi olarak Filistin’de barışa ve kardeşliğe ihtiyaç var düşüncesiyle Kalkilya kenti ile kardeş şehir olduk” dedi.

Kalkilya’nın ardından ikinci kardeş şehrin Azerbaycan’ın Fuzuli kenti olduğunu belirten Aşgın, “Henüz işgalden kurtulmamışken, ‘Türk yurdu esir kalmaz’ diyerek daha savaş devam ederken bu meclis Azerbaycan’ın Fuzuli kentini kardeş şehir ilan etti” dedi.

Üçüncü kardeş şehir anlaşmasını Kıbrıs’la yaptıklarını anlatan Aşgın, “Kıbrıs bizim ulusal davamız. 1500’lü yıllardan beri Türk yurdu. Kurtuluş savaşından sonra ilk kez toprak kopardığımız yerdir Kıbrıs. Şuan siyasi bir mücadele devam ediyor. Beyarmudu Belediyesi tam Rum sınırında. Topraklarının bir kısmı da Rum tarafında. Mücadelenin canlı olarak devam ettiği bir yer. Bu belediyemize de katkımız olur inşallah” diye konuştu.

Aşgın’ın konuşmasının ardından Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün “Kıbrıs Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir olunması”na ilişkin yazısı oybirliğiyle kabul edildi.