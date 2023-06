Çorum Kızılay Şubesi İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, göreve geldiği andan itibaren Kızılay çalışmaları ve faaliyetleri konusunda daha kapsamlı çalışma sistemi oluşturduklarını, daha fazla kişiye ulaşma ve ihtiyaç sahiplerine destek noktasında daha faydalı işlere imza atacaklarını belirterek, muhtarlık ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

Muhtarların bulundukları bölgelerdeki insanların muhtaç olup olmama noktasında daha fazla bilgiye sahip olduklarını, bu nedenle muhtarların toplumda çok önemli bir görev üstlendiklerini belirten Yıldırım, yapılacak çalışmalarda muhtarlardan bulundukları bölgelerdeki muhtaç aile ve bireyler hakkında bilgi anlamında destek alacaklarını ve yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama noktasında ortak çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kızılay’ın sadece kan alma, kan ihtiyacını karşılama faaliyeti olmadığını ayrıca sosyal destek noktasında önemli bir açığı kapattığını belirten İl Müdürü Yıldırım, Kızılay’ın ayrıca kıyafet, gıda, sebze, et gibi dağıtımları olduğunu, bu ay itibariyle 150 gıda kolisi ve 1000 adet konserve et dağıttıklarını, dağıtımların devam edeceğini, her hafta Cuma günü düzenli olarak sebze ve kıyafet dağıtımı yapıldığını belirtti.

Yapılan ziyaretlerde muhtarların Kızılay’a göstermiş oldukları ilgi ve alakadan son derece memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehrin nabzını tutmada ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmada muhtarları sık sık ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)