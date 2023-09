Tahmini Okuma Süresi: dakika

2 ev, 3 samanlık ve 2 ahırda meydana gelen yangın nedeniyle mağdur durumda olan vatandaşlara Çorum Kızılay Şubesi el uzattı. Olay sabahı yangın alanına giden Kızılay ekibi, yangınzede vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Yangınzede vatandaşlara kıyafet, battaniye, konserve et, temel gıda malzemeleri götüren Kızılay ekibi, ayrıca nakdi destek sağlamak için çalışmalara başladı.

Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, “Şüphesiz ki hiçbir zaman felaketlerin olmasını, acıların yaşanmasını, maddi manevi kayıplarla karşı karşıya kalmayı istemiyoruz Fakat bu tür felaketler bazen mümkün olabiliyor. Bu nedenle bu felaketlere karşı her daim hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Kızılay her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.