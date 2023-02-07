Çevre illerden arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri sevk edildi. Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara’da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine gönderdi. Kızılay, olası kan ihtiyacına karşı da bölgeye yönelik kriz planlaması yaparak, çevre illerden deprem bölgesine kan takviyesi yapıyor.

Saat Kulesi meydanına kurulan çadır ile ayni ve nakdi bağışların kabul edileceğini belirten İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, kullanılmamış giyeceklerin, gıda ve battaniyelerin kabul edileceğini belirtti.

Yıldırım, kan aracının Saat Kulesi meydanında olacağını ve kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların hem Saat Kulesi mobil aracına hem de Hitit Kan Alma Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.

Çorum’da kan bağış sayısının 205 ünite kan olarak gerçekleştiğini bu sayının 400 üniteye çıkmasını beklediklerini kaydeden Yıldırım, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, hastalara acil şifalar dileyerek birlik ve beraberlik içinde, bulunduğumuz bu zor zamanların aşılacağını bildirdi.

Tüm Çorumluları seferber olmaya davet eden Yıldırım, “Kızılay’a yapılacak olan nakdi yardımları Ziraat Bankası Çorum Şubesi’nden 1868 5416 numaralı hesap ve TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16 numaralı İBAN’dan açıklama kısmına: T.C no, ad soyad, deprem yazıp gönderebilirsiniz” dedi. (Haber Merkezi)

