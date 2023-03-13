Nakdi bağışın 2 milyonu geçtiğini kaydeden Yıldırım, Çorum’dan gönderilen 200’den fazla gönüllünün deprem bölgesinde hizmet ettiğini belirterek, yardımların artarak devam ettiğini dile getirdi.

Kan bağışı konusunda da Çorum halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yıldırım, “Kan bağışı depremin ilk günlerinde günlük 300-350 ünite olarak gerçekleşti fakat bundan sonra da kan bağışı konusunda desteğin daha fazla olması gerekiyor” dedi.

Pek çok dernek ve vakıfla işbirliği kurularak deprem bölgesine gönderilen ayni ve nakdi yardımlarla acıların bir nebze olsun azaldığını ve normalleşme çalışmalarının hız kazandığını belirten Yıldırım, Çorum halkının Kızılay’a olan güveninin bir kez daha ispatlandığını ifade etti.

Çorum Kızılay Şubesi olarak yaraların sarılması için her hafta gönüllülerden oluşan pek çok kişiyi deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Yıldırım, “Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldık. Fakat ülkemizin birbirine sımsıkı bağlı insanları büyük bir dayanışma örneği göstermiş ve bu zor zamanların atlatılması için elinden gelen yardımı yapmıştır. Biliyoruz ki ülke olarak zor zamanlarda tek yürek olan bir milletiz” dedi.

Kızılay Çorum Şubesi olarak depremzedelerin her zaman yanında olduklarını ve tüm depremzede vatandaşların kaldıkları yerleşkede ziyaretlerinin yapıldığını kaydeden Yıldırım, afet zedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, depremin bıraktığı yaraların hep birlikte sarılacağını belirtti. (Haber Merkezi)

