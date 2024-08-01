Akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi parkın kafeteryasında oturan Samed B.(34) ile Veysal Ç.(30)’yi pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sunucu yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin kimliği güvenlik gerekçesi ile gizli tutuluyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK