İşe yerleşenlerin 2 bin 857’si kadın iken 5 bin 319’u erkeklerden oluştu. 2022 yılı Danışmanlık Hizmetleri verilerine göre, yılsonu itibarı ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından toplamda 11 bin 921 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı İl Müdürlüğü için belirlenen 16 hedefin 15’ inde %100 ün üzerinde bir gerçekleştirme oranı yakalandı.



VATANDAŞLAR KURS VE TYP’DEN YARARLANDI

İş kulübü tarafından dezavantajlı grupların ve üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirlik becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında 2022 yılında; 436’sı Hitit Üniversitesi öğrencisi, 66’sı kurumlarda staj yapan öğrenciler, 8’ i şiddet önleme merkezindeki kadınlar, 42’si engelliler, 9’u denetimli serbestlik müdürlüğü kapsamındaki vatandaşlar, 40’ı kurum içi yönlendirme yapılan vatandaşlar, 17’si belediyeler (kadın kültür merkezi), 15’i lise öğrencisi, 25’i ZOOM üzerinden online eğitim alanlar ve 9’u sevgi evlerinde kalan gençler (16-18 yaş) olmak üzere toplam 667 kişiye İş ve Meslek Danışmanları tarafından seminerler verildi.

2022 yılında 2 bin 713 katılımcı İşbaşı Eğitim Programından faydalandırılmış olup toplamda 40.000.000 TL ödeme yapıldı. Ayrıca 29 kursiyer Meslek Edindirme Kurslarından faydalanırken, 509 vatandaş da Toplum Yararına Çalışma Programlarından faydalandı. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 14 programa toplamda 16.361.651,63 TL ödeme yapıldı.

2022 yılında 1.085 engelli vatandaşla bireysel görüşme sağlandı ve engelli statüsünde 164 vatandaş özel sektörde istihdam edildi.



(Haber Merkezi)

