Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu’nda Karayolları’nın Çorum’da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Ateş, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün 14 projesinin bulunduğunu söyledi.

Ateş, toplantıda yaptığı sunumda, 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinin tamamlandığı, üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Çorum-Osmancık kara yolundaki 3 tünelin toplam uzunluğunun 4 bin 99 metre olduğunu ifade eden Ateş, Çorum'da devam eden 14 projenin toplam bedelinin ise 30 milyar 31 milyon lira olduğunu kaydetti.

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