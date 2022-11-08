Çorum Belediyesi, Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oldu. 19 plakalı iki kadim Türk şehrinin kardeşlik protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov ile birlikte kardeşlik protokolüne imza atan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “19 plaka numaralı iki şehrin birliği ve beraberliği hayırlı olsun. İki devlet, tek millet sloganı ile biz her zaman kardeş Azerbaycan ve Fuzuli ile yan yanayız, kardeşiz.” dedi.

İmza törenine Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı, Çorum heyetinden Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yer aldı.

Çorum heyeti imza töreninin ardından Fuzuli Rayonu İcra Hakimiyeti Başcısı Ali Aliyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Karabağ’ın kalbinde Azerbaycan-Türkiye işbirliğiyle kısa bir sürede yapılan Fuzuli Havaalanı’nda Karabağ yönetiminin misafiri olduk. Fuzuli’de medeniyetimizin yeniden dirilişinin işaret fişeği olan havaalanında yeni kurulacak şehir ile ilgili bilgi aldık.” dedi.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın, Rektör Öztürk ve Büyükelçi Bağcı ile Çorum Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet bugün ülkemize dönecek. Çorum heyeti ülkemize dönmeden önce ziyaretlerine devam etti. Belediye Başkanı Aşgın, son gün ziyaretleri ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu görüşlere yer verdi:

“Fuzuli kardeş şehrimiz. 30 yıllık işgalde Ermenilerce yağmalanan, dişi tırnağı sökülen şehir. Camileri ahıra dönüştüren mazlum İslam beldesi. Çatıları, metal aksamı sökülüp hurda fiyatına İran’a satılan şehir. Mezar taşları bile parçalanarak Türk izlerinin silindiği viran şehir. Vatan toprağına düşman eli değmesi ne demektir burada gördük, tam anlamıyla ibretlik bir manzara. Sahip olduğumuz vatan ve devletin kıymetini bilmek.

Kardeş Karabağ’ın kalbinde Azerbaycan-Türkiye işbirliğiyle kısa bir sürede yapılan Fuzuli Havaalanı’nda Karabağ yönetiminin misafiri olduk. Fuzuli’de medeniyetimizin yeniden dirilişinin işaret fişeği olan havaalanında yeni kurulacak şehir ile ilgili bilgi aldık.

Ermenistan’ın doğaya ve hayata yaptığı tahribatı ibretle müşahade ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimiz kullanmasınlar diye kendisini besleyen akarsuların yönü değiştirilen ve tahrip edilen baraj gölü. Suyun yönünü değiştirerek tarihin yönünü değiştiremezsiniz. Su akar yatağını bulur, Türk gelir vatanını düşmandan alır.

Ermenistan'ın enkaza çevirdiği Fuzuli beldesinde bulunan ve savaşın ilk şehitlerinin defnolunduğu, etrafı mayınlarla çevrili Şehitlik Abidesi'nde vatanlarının özgürlüğü için toprağa düşen yiğitlere duada bulunduk. Şad olsun ruhları, cennet olsun mekanları”



(Volkan SINAYUÇ)

