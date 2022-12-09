Görüşülen bütçenin 100. Yıl bütçesi ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin 21. Bütçesi olduğunu vurgulayan Çorum Milletvekili Ceylan, sosyal konut projesine başta olmak üzere Çorum’un ihracat rakamları ve doğalgaz yatırımlarına dikkat çekti.

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla bu hizmet aşkımızı, Cumhur İttifakı’yla birlikte daha ileri seviyeye taşıyacağız” diyen Milletvekili Ceylan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurusunu yapmış olduğu sosyal konut projelerimiz de bu vizyonun bir ifadesidir. İki yılda tamamlanması planlanan bu sosyal konut projesinin ilk etabı olan 250 bin konut, 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için 8 milyona yakın vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. 2003 yılında başlattığımız kentleşme ve konut seferberliği kapsamında 1 milyon 100 bin konut üretilmiştir. Son yıllarda meydana gelen afetlerden olumsuz şekilde etkilenen vatandaşlarımıza yönelik konut üretimiyle, afet zamanında vatandaşlarımızın her daim yanında olduk.” şeklinde konuştu.

TOKİ KURALARI 14-15 ARALIK’TA

Çorum’a 13 bin konutluk arsa, 200 iş yeri ve 2.160 konut inşa edileceğini dile getiren Ceylan, “En son açıklanan sosyal konut projesinde Çorum ilimizde 13 bin konutluk arsa, 200 iş yeri ve 2.160 konut inşa edilecektir, 14 ve 15 Aralıkta da kura çekimi yapılacaktır; bu müjdeyi de buradan hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Bu çalışmalardan dolayı Sayın Murat Kurum’a ve çalışma ekibine de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’UN İHRACATI 2.6 MİYAR DOLAR OLDU”

2002 ve 2021 yılları arasında Türkiye’nin yıllık ortalamasında rekor kırdığını vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, ihracatın büyümesinde emeği geçen Çorumlulara da teşekkür ederek, “Ülkemizin özellikle ihracat alanında cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ettiğini belirtmek isterim. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracatımız varken 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 231 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 ve 2021 yılları arasında ekonomimiz yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme oranını yakalamış, 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme oranıyla bir rekor kırmıştır. Üretimde, istihdamda, yatırımda, ihracata odaklı büyüme politikamızla hedeflerimizi gerçekleştiriyor, ekonomi modelimizle ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisi içerisine girme yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Muş ve çalışma ekibine de teşekkür ediyorum. Tabii ki bu arada çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, müteşebbis ruhuyla çok kıymetli Çorumlu sanayicilerimizin de bu süreçteki destekleriyle Çorum ilimizin 2,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını da belirtmek isterim. Çorum’umuz için üreten, ihracat yapan işçimizden, esnafımızdan, sanayicimizden, çiftçimize kadar tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“KARADENİZ DOĞALGAZI 2023 YILINDA KULLANIMDA”

Birçok ülke enerji darboğazıyla boğuşurken Türkiye’nin gelecek yüzyıllara damga vuracak enerji politikalarını adım adım uyguladığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgazı denizden karaya nakledecek 170 kilometrelik boru hattı tamamlanmış olup 2023 yılı içerisinde inşallah milletimizin kullanımına da sunacağız. İktidarımız döneminde Çorum ilimize merkez ilçe dâhil olmak üzere, Sungurlu, Alaca, Osmancık, İskilip, Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar, Bayat, Uğurludağ, Kargı ve Laçin ilçelerimiz doğal gazla buluşmuştur. 2023 yılı sonunda ise Ortaköy ve Boğazkale ilçemizle Aşdağul beldemizle birlikte Çorum ilimizin tamamı doğalgazla buluşacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı’yla beraber hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Ceylan, “Biz bunları yaparken yirmi yıldır halkımızla beraber yol yürürken sözüm ona birileri “ikinci yüzyıl” adı altında Jeremy’lerden ve ithal danışmanlardan medet ummaktadır ama maalesef şunu da bilmiyorlar ki bizim bu milletle çıktığımız yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı’yla beraber bu hizmet kervanı hiçbir zaman durmayacak, hiçbir zaman kesilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

