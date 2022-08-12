Yaz kampı ile ilgili yapılan açıklamada kamp içinde çocuklar için Elif-Ba, Kur’an-ı Kerim öğretimi, sure ezberleri, “ibadetlerimi öğreniyorum”, adab-ı muaşeret dersleri ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı belirtildi.

Çocukların hafta içinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00-11.45 saatlerinde Çorum İHH Ofisinde eğitim gördüğü belirtilen açıklamada eğitimin ilk saatinin Kur’an öğretimiyle başladığı, sure ezberi ile devam ettiği, ardından adab-ı muaşeret dersi ve buna yönelik görsel ve işitsel materyallerle devam edildiği dile getirildi.

Çocukların Perşembe günleri Kur’an öğretiminin ardından geleneksel oyunlar ve akıl oyunları oynadığı, fiziksel ve sosyal gelişimlerine yönelik etkinliklerin yapıldığı belirtilen açıklamada; “Çorum İHH kuruluşundan bu yana insani yardımda öncülük ediyor. İhtiyaç sahibi aileleri destekliyor. Yine sosyal projelerle hem bu ailelerle hem de tüm gönüllülerle biraraya geliyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

