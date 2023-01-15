Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saat 14.30 sıralarında, İzmir’de bulunan Ceylan’ı telefonla arayarak Delice-Sungurlu-Çorum Hızlı Tren Hattı yapım işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını, 27 milyar 370 milyon liraya malolacak projenin ihale hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Milletvekili Ceylan da, bu tarihi müjdeyi, yayın hayatı boyunca demiryolunun mücadelesini vermekte olan ÇORUM HABER’e iletti.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a ve Milletvekili Sayın Ceylan’a Çorum adına en samimi şükran duygularımızla.



