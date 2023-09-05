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Milletvekili Kayrıcı, Çorum’daki programları çerçevesinde Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret etti. MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı’ya ziyarette MHP Çorum İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik de eşlik etti.

Ziyarette ayrıca Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin de yer aldı.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve oda yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Kayrıcı, oda başkanlarıyla esnaf ve sanatkarlar ile çiftçi ve üreticilerin sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çorum’un ve ülkenin içerisinde bulunduğu durum hakkında düşüncelerini de dile getiren Milletvekili Vahit Kayrıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden Çorum’un ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili olarak işbirliği içerisinde olmak için destek istedi. Milletvekilliğinin geride kalan 3.5 aylık bölümünün ziyaretlerle geçtiğinin altını çizen Kayrıcı, bundan sonraki süreçte ise, başta diğer milletvekilleri, vali, belediye başkanı olmak üzere tüm kesimlerle birlik beraberlik içerisinde hareket etmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Tüm kurum ve kuruluşların da sorunların çözümü, taleplerin yerine getirilmesi konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret eden Kayrıcı, “Biz milletvekilleri nerede ne olduğunu, kimin ne sorunu, ne ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Bu konuda sizler bize yardımcı olmalısınız. Esnafın sorunlarını oda başkanları, çiftçinin ve üreticinin sorunlarının ziraat odası ve Pancar Ekicileri Kooperatifi gibi kuruluşlar daha iyi bilir. Sizin talepleriniz daima başımız üstünedir. Zaman zaman tüm kesimlerle bir araya geleceğiz, sorunlarımızı tartışacağız, çözüm yollarını birlikte arayacağız. Ayrıca Ankara’da bir evinizin olduğunu unutmayım. Kapım, her zaman sizlere açık olacaktır” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Şoförler Odası Başkanı Şahin, Kayrıcı, üzerinde Türk bayrağı bulunan isimliği hediye etti.