Çorum sanayisi, iş dünyası ve ticaret hayatına katkı sunarak, ilimizi bu alanlarda daha üst sıralara taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden ve önceki akşam düzenlenen genel kurulda bir konuşma yapan Orhan Coşkun, 2019 yılından beri Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum ve bölgemiz için ellerinden gelen her türlü faydalı faaliyet içinde olmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ticaret heyet, kanaat önderi ve büyükelçileri ilimizde ağırladıklarını, dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde üyelerle iş dünyasının sorunlarını Genel Merkez vasıtası ile ilgili kurumlara ileterek çözümüne katkı sağladıklarını ve bu süreçte üyelerin desteği ile 7 bin gıda kolisi hazırlayarak Valilik ve Belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını da kaydeden Coşkun, “Pandemiye rağmen ülkemiz 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracat rekoru kırarken ilimiz ise 987 milyon 311 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çorum’un yetkin olduğu alanları daha etkili şekilde kullanarak ülke ekonomisi içindeki payını artırabilmesi adına yeni yatırımlara ağırlık vererek mevcut potansiyeli maksimum düzeyde kullanmalı ve elimizden gelen gayreti ortaya koymalıyız. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi MÜSİAD olarak bu noktada elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Kurulduğumuz günden bugüne birlikte kazanmak, kardeşçe bölüşmek ve beraber büyümek adına çalışıyoruz. Bugün onlarca ülkede 225 noktada faaliyetlerini sürdüren, açık ara en etkin ve yaygın sivil toplum örgütü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MÜSİAD’ın bizlere açtığı bu yolda hedeflerimize memleket aşkı ile yürümek noktasında yeni yönetime görevimizi devrediyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)