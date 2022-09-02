106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal kadrolarının yayınlandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre Çorum için ayrılan hekim kadro sayısının 135 olduğunu belirtirken, branşlar arasında kentte ihtiyaç duyulan uzman kadroların da yer aldığını söyledi.

Çorum’a açılan hekim kadrosuyla ilgili bilgi veren Ceylan, “106. dönem (DHY) kurası ile ilimize hekim kadroları açıldı. Tabip, adli tıp uzmanı, aile hekimi, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, nükleer tıp uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı kadroları açılmıştır. 106. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası ile Çorumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda münhal olan kadrolar için açılan hekim kadrosu hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sn. Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni hekimleri atama kuralarının 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

Hastane hastane açıklanan kadro sayısı ve branşlar ise şöyle:

Alaca Devlet Hastanesi 10 tabip, Bayat Devlet Hastanesi 8 tabip, Bayat Toplum Sağlığı Merkezi 1 tabip, Dodurga İlçe Hastanesi 3 tabip, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 27 tabip, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3 tabip, Çorum İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi 2 tabip,

İskilip Devlet Hastanesi 10 tabip, İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 tabip, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 10 tabip, Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi 8 tabip, Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi 1 tabip, Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 tabip, Çorum Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 3 tabip, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi 2 tabip, Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi 1 tabip, Osmancık Devlet Hastanesi 12 tabip, Sungurlu Devlet Hastanesi 10 tabip, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 tabip, Uğurludağ Şehit Sami Saygı İlçe Devlet Hastanesi 4 tabip, Çorum 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 uzman tabip, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 uzman tabip, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 1 uzman tabip anesteziyoloji Ve reanimasyon, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 uzman tabip çocuk sağlığı ve hastalıkları, Alaca Devlet Hastanesi 1 uzman tabip çocuk sağlığı ve hastalıkları, Osmancık Devlet Hastanesi 1 uzman tabip deri ve zührevi hastalıkları, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 uzman tabip göz hastalıkları, Sungurlu Devlet Hastanesi 1 uzman tabip iç hastalıkları, Alaca Devlet Hastanesi 1 uzman tabip kadın hastalıkları ve doğum, Osmancık Devlet Hastanesi 1 uzman tabip nükleer tıp, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 uzman tabip ortopedi ve travmatoloji, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 uzman tabip ruh sağlığı ve hastalıkları, Sungurlu Devlet Hastanesi 1 uzman tabip çocuk sağlığı ve hastalıkları, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 uzman tabip çocuk sağlığı ve hastalıkları. (Haber Merkezi)