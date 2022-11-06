Azerbaycan Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu ülkeye giden Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki heyet Bakü Türk Şehitliği’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de biraraya gelmişti.

Çorum heyeti Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ülkenin ilk mescidi Cuma Mescidi’nde namazlarını kılarken, Aralsalbaşı Köyü’nde bulunan Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek köylülerle buluştu. “Bir millet, iki devlet. Kardeş vatan Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğruna şehit düşen Kafkas İslam Ordusu’nun isimsiz kahramanlarını kabirlerini de ziyaret eden heyet Bakü Şehitler Hıyabanı’nda da bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.



(Volkan SINAYUÇ)

