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Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler askerleri ile yol meselesinin yaşandığı KKTC’nin Gazimağusa İlçesi'nde yer alan Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir olan Çorum Belediyesi’nin heyeti bir haftadır bu ülkede çeşitli temaslarda bulunarak yurda döndü.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi’nin AK Parti, CHP ve MHP’li üyeleri ve Çorumlu Kıbrıs Gazilerinden oluşan heyet yurda dönmeden önce Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Heyetin ziyaretiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “İki şehrimizin kardeşliği ve ileriye dönük yapabileceklerimizi istişare ettiğimiz KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a heyetimize gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çorum heyeti ayrıca Girne – Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni de ziyaret ederek aziz şehitlerimize duada bulundu. Yavuz Çıkartma Gemisi, Açık Araç Müzesi, Barış ve Özgürlük Müzesi’ni de ziyaret ederek Türkiye’ye döndü.