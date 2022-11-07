Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve bir grup Belediye Meclisi üyesinden oluşan Çorum Heyeti, “bir millet-iki devlet” olarak nitelenen kardeş Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi, AK Parti’nin 23, 24 ve 25. Dönem Çorum Milletvekili Doç.Dr. Cahit Bağcı, Çorum Heyeti’ni bir an bile yalnız bırakmadı.

HAYDAR ALİYEV’E DUA

Azerbaycan’ın “Umum Milli Lideri” merhum Haydar Aliyev’in kabri, Azerbaycan Zafer Günü etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in babası olan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 2003 yılında 80 yaşında, tedavi gördüğü ABD’de hayata veda etmişti.

(Haber Merkezi)

