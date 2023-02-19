Çorum Halk Eğitim Merkezi, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından afet bölgesine gönderilmek üzere kıyafet dikimine başladı. Atölye öğretmenleri ve kursiyerler, gönüllü olarak depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldular. Bu kapsamda bebek takımı, bere, atkı, şal, yetişkin ve çocuk eşofman takımı ile özellikle kış soğuğundan koruyacak uyku tulumları dikiyorlar.

Çorum Halk Eğitimi Merkezinde atölyeleri ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, kursiyerlere emekleri için teşekkür ederek, “Devlet millet el ele bu felaketin üstesinden geleceğiz. Çorum öğretmeni, öğrencisi ve vatandaşı ile birlikte depremden etkilenen kardeşlerine yardımda yarışıyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

