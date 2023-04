2018 genel seçimler ile 2019 yerel seçimlerinde de aynı konuları gündeme getirdiklerini hatta demiryolu, havaalanı ve acemi birliği sözü verdiklerini vurgulayan Uğur Türkmen, “2023 yılındayız ve maalesef sık sık geldiğim memleketim Çorum’da bu yatırımların hiçbirine rastlamadım” dedi.

AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın her seçim döneminde tren yolunu, acemi birliğini, polis okulunu, İskilip yolunu, eski devlet hastanesini “şehrimize hayırlı olsun” diyerek gündeme getirdiğini belirten Türkmen, “2019 yerel seçimler öncesi AKP heyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile fotoğraf veriyorlar, ‘şehrimize acemi birliği hayırlı olsun’ diyerek. Seçim öncesi yatırımı veya sürprizi olarak hemşehrilerimize heyecanlandırıcı sürprizler yapıyorlar.

Uzun yıllardır Çorum’a kazandırmadıkları tren yolunu projesini de bugüne kadar yapılan tüm seçimler öncesi müjdeleyen Sayın Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, artık bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Sayın Ceylan, kaç dönemdir Çorum vekilisiniz. Bugüne kadar çıkıp Meclis kürsüsünden Çorum’un sorunlarını dile getirdiniz mi? Şehrin eksiklerini ve ihtiyaçlarını memleketin bir evladı olarak dile getirebildiniz mi? Cevap koskocaman bir hayır! Sayın Vekil, siz bu milletin kulağı sağır, gözü kör, aklı noksan sanıyorsun! Ama yanılıyorsun! Sizin fotoğraf paylaşarak iki tatlı satır ile kandırmaya çalıştığınız bu millet her şeyi dün gibi hatırlıyor ve sandık gününü bekliyor.

Şunu çok iyi biliyoruz ve hemşehrilerimiz de bilsinler. Sizin her seçim öncesi vaat ettiğiniz projelerin tümünü hemşehrilerimiz İYİ’lerin iktidarında hizmet olarak görecek. Biz şehrimize tren yolunu da getiririz, acemi birliğini de. Siz rahat olun. Siz vekillikte emekliliğin tadını çıkarırken size söz veriyorum açılışını yapacağımız tren yolunun kurdelesini kesmeye ilk sizi davet edeceğim” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)